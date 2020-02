Delhi Election Result 2020 Results: दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जीत की हैट्रिक पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा- “दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए AAP और श्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई. दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरें इसके लिए मेरी उन्हें बहुत शुभकामनाएं.”

Congratulations to AAP and Shri @ArvindKejriwal Ji for the victory in the Delhi Assembly Elections. Wishing them the very best in fulfilling the aspirations of the people of Delhi.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2020