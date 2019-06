नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर हैं. केरल के गुरुवायूर के त्रिस्सूर में पीएम मोदी का स्वागत किया गया. पीएम मोदी सबसे पहले गुरुवायूर के मशहूर श्री कृष्ण मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने यहां कमल के फूलों से पूजा अर्चना की है. गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ तुलाभारम रस्म की अदाइगी की गई. इस दौरान पीएम मोदी को 112 किलो कमल के फूलों से तौला गया.

पीएम मोदी ने मंदिर में करीब 40,000 रुपए मूल्य का चढ़ावा चढ़ाया. अधिकारियों के अनुसार, मोदी मंदिर में करीब 1 घंटे तक ठहरे, जहां वह घी, एक खास प्रकार का लाल केला (कथली), कमल फूल के साथ ‘तुलाभरम’ व कई अन्य चीजों का चढ़ावा चढ़ाया.

#WATCH Kerala: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Sri Krishna Temple in Guruvayur of Thrissur. pic.twitter.com/HB98hDQAFk — ANI (@ANI) June 8, 2019

दोबारा केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल की यात्रा पर हैं. इसके पहले 2008 में मोदी ने इस मंदिर का दौरा किया था जब वह दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे. अपनी यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी ने यहां एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केरल उतना ही मेरा है, जितना बनारस है.

Kerala: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Sri Krishna Temple in Guruvayur of Thrissur. pic.twitter.com/nJIH2tDW3f — ANI (@ANI) June 8, 2019

बता दें कि इस समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वायनाड दौरे पर हैं. तीन दिवसीय दौरे के दौरान आज उनका वहां दूसरा दिन है. लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वे पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं. शुक्रवार को भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया था.