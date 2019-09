नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चेन्नई में आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने आईआईटियनों और आईआईटी के पूर्व छात्रों से अपने भाषण के लिए विचार साझा करने के लिए कहा है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, “कल मैं आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए चेन्नई में रहूंगा. मैं वहां भारत के कुछ तेज-तर्रार दिमागों के साथ होने की आशा करता हूं. मैं आप सभी को खासकर के आईआईटियनों और आईआईटी के पूर्व छात्रों से मेरे भाषण के लिए आपके विचार साझा करने का आह्वान करता हूं. इसे आप नमो एप के खुले मंच पर साझा कर सकते हैं.”

Tomorrow I would be in Chennai for the convocation ceremony of @iitmadras. I look forward to being with some of India’s brightest minds. I also call upon all of you, especially IITians and IIT alumni to share their ideas for my speech. Do so on the Open Forum on the NaMo App.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2019