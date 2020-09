नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को बिहार में एक एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे. बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सरकार राज्य के लिए विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है. शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं में पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर-बांका खंड और दो एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं. Also Read - IRCTC/Bihar: पटना से चलेंगी 4 स्पेशल सहित 13 ट्रेन! जिला प्रशासन ने इंडियन रेलवे को भेजी इन ट्रेन की लिस्ट

इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर की दुर्गापुर-बांका पाइपलाइन खंड पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है. प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी, 2019 को इसका शिलान्यास किया था. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: जेपी नड्डा बोले- 'नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार चुनाव', सीटों के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा

दुर्गापुर-बांका खंड मौजूदा 679 किलोमीटर की पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का बांका में नई एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र तक विस्तार है. 14 इंच व्यास वाली यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा बिहार से गुजरती है. Also Read - एम्‍स में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद की हालत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर रखेे गए

Prime Minister Narendra Modi will dedicate to the nation three projects related to the petroleum sector in Bihar via video conferencing today. pic.twitter.com/JYH4bcVdFO

— ANI (@ANI) September 13, 2020