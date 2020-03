नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात(Mann ki Baat) कार्यक्रम में कोरोनावायरस(Coronavirus) को लेकर चर्चा करेंगे. पीएम मोदी(PM Narendra Modi) ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी. आज यानि रविवार को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे किया जाएगा. हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी अपनी ‘मन की बात’ में अक्सर उन्ही मुद्दों का जिक्र करते हैं जो कि उस समय सबसे ज्वलंत होते हैं. Also Read - कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी, देश की इस बेटी ने बनाई 1200 रुपये की किट, टेस्ट शुरू

माना जा रहा है कि पीएम आज के अपने संदेश में देश में चल रहे लॉकडाउन से गरीब, मजदूर और किसानों को हो रही परेशानियों के बारे में जिक्र करेंगे और उनकी समस्याओं के सामाधान के बारे में राय साझा करेंगे.

Tune in tomorrow at 11.

Tomorrow’s episode will be focused on the situation prevailing due to COVID-19. #MannKiBaat pic.twitter.com/wWybvdLW8k

— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2020