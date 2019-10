बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शनिवार को हुई द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए. अपने चार दिन के भारत दौरे पर आईं शेख हसीना भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूती देने के प्रयास से पीएम मोदी से मिलीं. बता दें कि इससे पहले इन दोनों नेताओं के बीच न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक में मुलाकात हुई थी.

दोनों देश के नेताओं के बीच यह वार्ता व्यापार और संपर्क, विकास सहयोग और दोनों देशों की जनता को जोड़ने, संस्कृति और आपसी हित के अन्य मुद्दों के इर्द-गिर्द रही. दोनों पक्षों के बीच बांग्लादेश से भारत के उत्तर-पूर्व में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर हुए. ओमेरा पेट्रोलियम और बिक्जिम्को एलपीजी रसोई गैस का निर्यात देश की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन (आईओसी) को करेंगे, जो उपभोक्ताओं को बेचेगी.

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा. “मुझे खुशी है कि मुझे आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 और द्विपक्षीय परियोजनाओं के उद्घाटन करने का अवसर मिला। एक वर्ष में, हमने कुल 12 संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।”

Prime Minister Narendra Modi: I am glad that I got an opportunity to inaugurate 3 more bilateral projects between India & Bangladesh today. In one year, we have inaugurated total 12 joint projects. pic.twitter.com/0liiNj3keh

