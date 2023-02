पृथ्वी शॉ संग सेल्फी लेने को लेकर बवाल, क्रिकेटर की कार पर बेसबॉल के डंडों से हमला; 8 लोगों के खिलाफ FIR | VIDEO

Prithvi Shaw Attacked Video: टीम इंडिया (Team India) के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) और उनके दोस्त पर मुंबई के एक पांच सितारा होटल में हमले की खबर है. पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, सेल्फी लेने से मना करने पर पृथ्वी शॉ के कुछ फैंस भड़क गए और क्रिकेटर की कार पर हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक घटना बुधवार शाम की है.

रिपोर्ट के मुताबिक फैंस ने क्रिकेटर की कार की विंडशिल्ड तोड़ दी और 50 हजार रुपये की डिमांड भी की. ओशिवारा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पृथ्वी शॉ के दोस्त आशीष सुरेंद्र की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार बेसबॉल के डंडों से हमला किया गया. फिर आरोपियों ने कार का पीछा किया और पैसे नहीं देने पर झूठा केस करने की धमकी भी दी.