क्रिकेटर Prithvi Shaw के साथ सेल्फी को लेकर हुई हाथापाई मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर गिरफ्तार

मुंबई में सांताक्रूज स्थित एक लग्जरी होटल के बाहर भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के साथ कथित तौर पर हाथापाई की गई और उनकी कार पर बेसबॉल बैट से हमला किया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब पृथ्वी शॉ ने एक महिला ‘सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर’ के साथ सेल्फी से इनकार कर दिया. इसके बाद उनकी उक्त महिला और उसके पुरुष मित्र के साथ कहासुनी हुई. बुधवार तड़के हुई इस घटना के बाद गुरुवार को पुलिस ने ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर’ सपना गिल को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ-साथ सपना के मित्र शोभित ठाकुर और छह अन्य के खिलाफ दंगा करने तथा उगाही करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया. गिल के वकील ने शॉ पर नशे में होने का आरोप लगाया और कहा कि क्रिकेटर ने ‘प्रतिष्ठा और हैसियत का दुरुपयोग’ करते हुए लकड़ी के बैट से ‘इन्फ्लुएंसर’ पर हमला किया, जबकि पुलिस ने कहा कि गिल और ठाकुर घटना के समय नशे की हालत में थे.

