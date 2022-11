असम में मदरसों को एक दिसंबर तक का टाइम, सरकार को देनी होगी लोकेशन और टीचर से जुड़ी सभी जानकारी

असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सभी निजी मदरसों के लिए अहम निर्देश जारी किया है. इसमें एक दिसंबर तक मदरसों से जुड़ी सभी जानकारी सरकार से साझा करने के लिए कहा गया है. इसमें सभी मदरसों को अपने स्थान, शिक्षकों का परिचय सहित संस्थान से सभी जानकारी देने को कहा गया. मामले से जुड़े से एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि बुधवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भास्करज्योति महंत, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ममता होजाई, अन्य सरकारी अधिकारियों और मदरसों के प्रतिनिधियों की बैठक में एक दिसंबर की समय सीमा निर्धारित की गई है. अधिकारी ने कहा कि मदरसों को उन संगठनों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ब्योरा देना होगा, जिनके तहत वे काम करते हैं.