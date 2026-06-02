15 महीने पहले हुई थी शादी, अब फंदे पर मिली लाश... झांसी में दहेज की मांग ने छीनी प्रियंका की जिंदगी?

Priya Mishra Death Case: झांसी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. महज 15 महीने पहले शादी के बंधन में बंधी 26 साल की प्रिया मिश्रा अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिलीं. घटना के बाद मायके पक्ष ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज के लिए की गई हत्या बताया है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, प्रिया मिश्रा की शादी 14 फरवरी 2025 को झांसी के समथर क्षेत्र निवासी भारत व्यास से हुई थी. परिवार का कहना है कि शादी में उनकी क्षमता से ज्यादा खर्च किया गया था और दहेज भी दिया गया था. इसके बावजूद शादी के बाद से ही अतिरिक्त पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी थी.
प्रिया के पिता विनोद मिश्रा का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. कई बार उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया था. हालांकि, परिवार ने हालात सुधरने की उम्मीद में उसे समझाने की कोशिश की थी.
घटना 1 जून को सामने आई, जब परिवार को प्रिया की मौत की सूचना मिली. विनोद मिश्रा के अनुसार 31 मई की रात उनकी बेटी का फोन आया था, लेकिन वो सो रहे थे और कॉल रिसीव नहीं कर सके. अगले दिन जब उन्होंने वापस फोन किया तो उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली.
मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले इसे आत्महत्या बताया, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियां देखकर उन्हें शक हुआ कि प्रिया की हत्या की गई और बाद में मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया. परिजनों का ये भी कहना है कि उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई और कई बातें संदिग्ध नजर आईं.
परिवार ने पति भारत व्यास, सास, देवर और अन्य रिश्तेदारों पर मानसिक उत्पीड़न, दहेज मांगने और हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि शादी के बाद से लगातार दबाव और अपमान का माहौल बनाया गया था, जिससे प्रिया बेहद परेशान रहती थी.
घटना के बाद इलाके में भी चर्चा का माहौल है. परिजनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
अधिकारियों के मुताबिक पिता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले में पति भारत व्यास सहित कई लोगों को नामजद किया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की जांच जारी है.
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