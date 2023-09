जो समान अधिकार नहीं देता वो धर्म बीमारी जैसा - खड़गे

‘जो समान अधिकार नहीं देता, वो धर्म बीमारी जैसा’ ये बयान किसी छुटभैया नेता का नहीं, बल्कि एक राज्य के मंत्री का है. यह मंत्री भी कोई ऐसा-वैसा नहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के बेटे प्रियांक खड़गे (Priyank Kharge) ने यह बयान दिया है. वह तमिलनाडु के खेल मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री MK Stalin के बेटे उदयनिधि स्टालिन (Udhaynidhi Stalin) के सनातन धर्म पर दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे.

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, ‘कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपको मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता वह धर्म नहीं है.’ जूनियर खड़गे यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने समान अधिकार न देने वाले धर्म को बीमारी बताया. उन्होंने कहा, मेरे अनुसार कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है.