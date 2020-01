नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को आरोप लगाया कि असहमति की आवाज दबाने की सरकार की नीति ‘कायरता’ के स्तर पर पहुंच गई है. उन्होंने साथ ही मांग की कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को उपचार के लिए एम्स भेजा जाए.

The government’s policy of oppressing all expressions of dissent and protest has reached the point of cowardice. The lack of basic humanity in their actions is shameful. There are absolutely no grounds to keep Chandrashekhar in jail, let alone to deny him medical treatment..1/2

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 5, 2020