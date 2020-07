नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना महामारी के समय पटेल को ‘परेशान करने के लिए’ ईडी को भेजना सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कोरोना महामारी के बीच में अहमद पटेल जी को परेशान करने के लिए ईडी को भेजना यह दिखाता है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं.’’ Also Read - Dy SP समेत 8 पुलिस जवानों की शहादत: कांग्रेस, BSP, SP ने UP सरकार पर बोला हमला

प्रियंका ने कहा, ''हजारों लोगों की मौत हो रही है, हमारे स्वास्थ्यर्मी सहयोग से जुड़े कदम उठाए जाने के लिए परेशान हैं, अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित संकट का सामना कर रही है, चीनी हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं. यह सरकार अपना समय खर्च करने में कहां व्यस्त है.''

Sending the ED to harass @ahmedpatel ji in the middle of the COVID pandemic shows the perversion of this government's priorities.

Thousands are dying, our health workers are desperate for supportive measures, the economy is facing an unprecedented crisis, the Chinese are.. 1/2

