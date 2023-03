Rahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर गई है. देश भर में आज कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है. दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. प्रियंका के भाषण में भाई राहुल गांधी की सदस्यता जाने का दर्द दिखा. उन्होंने कहा कि मेरे शहीद पिता का अपमान संसद में किया जाता है. शहीद के बेटे का अपमान किया जाता है उन्हें मीर जाफर कहा जाता है. मेरी मां का अपमान किया जाता है.केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि इनके पिता कौन हैं? प्रधानमंत्री गांधी परिवार के लिए कहते हैं कि ये नेहरू उपनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बीजेपी सांसदों पर तो कोई केस नहीं होता, आपके सांसदों की सदस्यता रद्द नहीं होती.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जो बीजेपी के नेता मेरे परिवार का अपमान करते हैं उन्हें संसद से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है और उन्हें वर्षों तक चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता है. बीजेपी नेता कई बार मेरे परिवार का अपमान किए हैं लेकिन हम चुप रहे. प्रियंका ने कहा कि मेरा भाई पीएम मोदी के पास गया और उन्हें संसद में गले लगाया और कहा कि मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है. हमारी अलग-अलग विचारधारा हो सकती है लेकिन हमारे पास नफरत की विचारधारा नहीं है.