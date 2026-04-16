By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Video: चाणक्य का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने कसा ऐसा तंज, अमित शाह की भी छूट गई हंसी
Priyanka Gandhi News: लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जोरदार चर्चा हुई इस दौरान सदन में एक हल्का और मजाकिया पल भी दिखा. दरअसल प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा, जिसके बाद पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा.
Priyanka Gandhi News: लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा के दौरान राजनीतिक माहौल काफी गरम था, लेकिन इसी बीच एक हल्का और मजाकिया पल भी देखने को मिला. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चर्चा के दौरान ऐसा तंज कसा कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा. यह टिप्पणी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर देखते हुए की, जिस पर वे भी मुस्कुराने लगे. इस घटना ने गंभीर बहस के बीच माहौल को कुछ देर के लिए हल्का कर दिया.
चाणक्य का नाम लेकर कसा तंज
बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल अधिकारों से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति भी नजर आती है. इसी दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए अमित शाह की ओर देखा और कहा कि अगर आज चाणक्य जिंदा होते, तो वे भी हैरान हो जाते. उन्होंने कहा कि आपकी रणनीति देखकर चाणक्य भी प्रभावित हो जाते. उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जोरदार हंसी सुनाई दी और खुद अमित शाह भी हंसते नजर आए.
महिला आरक्षण पर उठाए सवाल
प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में रही है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के जरिए सरकार चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में सीधे 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा सकता. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के फैसलों के पीछे राजनीतिक सोच ज्यादा नजर आती है, जिससे लोकतंत्र पर असर पड़ सकता है.
चाणक्य ज़िंदा होते तो चुनाव जीतने की इनकी साज़िशें देख चौंक जाते…
गृह मंत्री जी हँस रहे हैं—खी खी खी!
— प्रियंका गाँधी
सियासत में बयानबाज़ी से फिर गरमाया राजनीतिक माहौल—“खी खी खी!”#PriyankaGandhi #AmitShah #Parliament #PoliticalSatire #BJP #Congress pic.twitter.com/cjAIdwYpqD
— Maharashtra Bandhu News (@BandhuNews_in) April 16, 2026
सरकार और संस्थाओं पर आरोप
बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें भाजपा को महिलाओं के अधिकारों का समर्थक बताया गया था. प्रियंका ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि असली मंशा समझना जरूरी है.
इतिहास का जिक्र और राजीव गांधी को श्रेय
अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि महिलाओं के अधिकारों की नींव काफी पहले रखी जा चुकी थी. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू का उदाहरण दिया, जिन्होंने 1928 में अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट पेश की थी. उन्होंने यह भी कहा कि 1931 में कराची अधिवेशन में महिलाओं को समान अधिकार देने का प्रस्ताव पारित हुआ था. साथ ही उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को पंचायत और नगर निकायों में महिला आरक्षण लागू करने का श्रेय दिया.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें