कांग्रेस (Congress) महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने बलात्कार के संदर्भ में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की. उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों का बचाव नहीं किया जा सकता. प्रियंका ने ट्वीट किया, 'मैं के आर रमेश कुमार (KR Ramesh Kumar) द्वारा दिए गए बयान की पूरी तरह निंदा करती हूं. यह समझ से परे है कि कोई कैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है. इसका बचाव नहीं किया जा सकता है. बलात्कार एक जघन्य अपराध है. बात खत्म.' कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के आर रमेश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में विवादित बयान देते हए कहा था, 'जब बलात्कार अपरिहार्य है तो इसका आनंद लो'.

विधानसभा में बारिश और बाढ़ से संबंधित नुकसान को लेकर चर्चा हो रही थी जिसमें कई विधायक अपने-अपने क्षेत्र के लोगों की दशा पर बात करना चाह रहे थे और इस दौरान रमेश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी के साथ बातचीत करते हुए यह टिप्पणी की. विवाद बढ़ने के बाद रमेश कुमार ने अपनी टिप्पणी के लिए शुक्रवार को माफी मांगी और कहा कि वह आगे से अपने शब्दों को लेकर सावधानी बरतेंगे.

I wholeheartedly condemn the statement made earlier today by Sri. K.R.Ramesh Kumar. It is inexplicable how anyone can ever utter such words, they are indefensible. Rape is a heinous crime. Full stop.

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 17, 2021