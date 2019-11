नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें शक है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी फोन हैक किया गया. उन्होंने कहा कि खुद व्हाट्सऐप ने प्रियंका गांधी को मैसेज भेजकर ये जानकारी दी. समाचार ऐजेंसी एएनआई ने रणदीप सुरजेवाला के हवाले से लिखा- “जब व्हाट्सएप ने उन सभी लोगों को मैसेज भेजे जिनके फोन हैक किए गए, तो ऐसा ही एक मैसेज प्रियंका गांधी वाड्रा के पास भी आया.”

Randeep Surjewala, Congress: When WhatsApp sent messages to all those whose phones were hacked, one such message was also received by Priyanka Gandhi Vadra. pic.twitter.com/yIulj78GeY

— ANI (@ANI) November 3, 2019