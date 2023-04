Karnataka Polls: चुनाव-प्रचार से ब्रेक मिलने पर मैसुरु में डोसा बनाती नजर आईं प्रियंका गांधी | VIDEO में देखें कैसा बना

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. सत्ताधारी BJP राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है. वहीं, विपक्षी पार्टियां भी सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है. चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी इन दिनों कर्नाटक में हैं. कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा का डोसा बनाते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Priyanka Gandhi Dosa Video) हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से विराम लेकर एक रेस्तरां में डोसा बनाने के गुर सीखे.

Perfect dosas are just the beginning; with such skillful hands, there’s no limit to the power they can bring to the world. pic.twitter.com/qsgUw6IBeJ — Congress (@INCIndia) April 26, 2023