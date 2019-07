मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश): कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां शनिवार को 24 घंटे के बाद अपने धरने को समाप्त किया और दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. प्रियंका ने यहां लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, “मैं वापस दिल्ली जा रही हूं क्योंकि पीड़ित परिवार से मिलने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है. लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी. मैं अपने भाई राहुल गांधी के निर्देशों के अनुसार यहां आई थी.” मिजार्पुर के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अनुराग पटेल ने शनिवार को एक यू-टर्न लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जाने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि उन्हें न तो हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि सोनभद्र हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजन आज प्रियंका गांधी से मिले. पीड़ित परिवारों की महिलाएं प्रियंका गांधी से मिलकर जमकर रोईं. इस बीच प्रियंका गांधी भी भावुक हो गईं थीं. इसके बाद ही प्रियंका ने धरना खत्म करने का एलान किया. इससे पहले मिर्जापुर डीएम ने शुक्रवार रात प्रियंका को 50 हजार रुपए का निजी बॉन्ड देने को कहा, ताकि वह वहां से जा सकें.

#WATCH: Priyanka Gandhi Vadra met the family members of the victims of Sonbhadra firing incident that claimed lives of 10 people, in Chunar. pic.twitter.com/RhiLijLbm6

— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2019