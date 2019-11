नयी दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह ‘राजनीति’ है. एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने संवाददाताओं से कहा कि यह तो राजनीति है, होती रहती है.

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on ‘removal of SPG cover from her, Sonia Gandhi & Rahul Gandhi’: That’s a part of politics. It keeps happening. pic.twitter.com/8HlR2tVlws

— ANI (@ANI) November 21, 2019