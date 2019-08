वाराणसीः कांग्रेस महसचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सोनभद्र नरंसहार पीड़ितों से मिलने के लिए घोरावल कोतवाली क्षेत्र के उम्भा गांव जा रही हैं. वहां वह इस नरसंहार के पीड़ितों से प्राथमिक विद्यालय परिसर में मुलाकात करेंगी. प्रियंका वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं. कांग्रेस कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार वह वाराणसी एयरपोर्ट से चलने के बाद दोपहर करीब 1.30 बजे तक उम्भा पहुंचेंगी और नरसंहार के पीड़ितों से मिलेंगी.

प्रियंका के आने को लेकर वाराणसी के साथ ही सोनभद्र का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है. वह लगातार शासन के संपर्क में है. वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर व भदोही के साथ ही पूरे पूर्वांचल के कांग्रेसजन मुस्तैद हो गए हैं.

Congress General Secretary for Uttar Pradesh East, Priyanka Gandhi Vadra, arrives in Varanasi. She is going to Umbha village in Sonbhadra to meet the families of the victims who were killed in firing over a land dispute on July 17. pic.twitter.com/WzEsr6cmep

— ANI UP (@ANINewsUP) August 13, 2019