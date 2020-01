नयी दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कश्मीर घाटी से पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह (Davinder Singh) की गिरफ्तारी को लेकर बृहस्पतिवार को सवाल किया कि सिंह के किसके निर्देशों पर काम कर रहा था. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए.

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘‘डीएसपी दविंदर सिंह की गिरफ्तारी से परेशान करने वाले सवाल खड़े हुए हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं. यह बहुत अजीब लगता है कि वह न सिर्फ शिनाख्त किए जाने से बचा, बल्कि वह मौजूदा हालात में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विदेशी राजनयिकों के दौरे के समय उनके साथ रहने जैसे महत्वूपर्ण संवेदनशील ड्यूटी में लगाया गया.’’

DSP Davindar Singh’s arrest in JK raises disturbing questions critical to India’s national security. It seems rather odd that he not only evaded detection but was entrusted with extremely sensitive duties like escorting foreign envoys to J&K under the prevailing circumstances 1/2

