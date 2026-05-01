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Project-17A: भारतीय नौसेना को नीलगिरी-क्लास का फ्रिगेट 'महेंद्रगिरी' मिला, जानिए ब्रह्मोस वाला युद्धपोत कितना ताकतवर

Nilgiri-class frigate Mahendragiri: नीलगिरी-क्लास के नए युद्धपोतों को जबरदस्त मारक क्षमता से लैस किया गया है. ये कई अलग-अलग तरह की हथियार प्रणालियों से सुसज्जित हैं. नीलगिरि श्रेणी के युद्धपोतों का मुख्य हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलें हैं.

Published date india.com Published: May 1, 2026 1:54 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI इमेज)
(प्रतीकात्मक AI इमेज)

Indian Navy received Nilgiri-class frigate Mahendragiri: भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) ने प्रोजेक्ट-17A के तहत बनाए गए नीलगिरी-क्लास के फ्रिगेट ‘महेंद्रगिरी’ को नेवी को सौंप दिया है. नीलगिरी-क्लास के फ्रिगेट नौसेना के सबसे उन्नत और ताकतवर युद्दपोतों में गिने जाते हैं. ये फ्रिगेट शिवालिक-क्लास के युद्धपोतों का बेहतर वर्जन हैं.

क्या है ‘महेंद्रगिरी’ की खासियत

नीलगिरी और शिवालिक, दोनों ही श्रेणी के युद्धपोतों को भारत के वल डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है. नीलगिरी-क्लास के फ्रिगेट को स्टेल्थ युद्धपोत माना जाता है. इनका रडार क्रॉस सेक्शन (RCS) बेहद कम है. इन युद्धपोतों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए नौसेना ने दो अलग-अलग शिपयार्ड से सात नीलगिरी-क्लास के फ्रिगेट को ऑर्डर दिया था. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स चार युद्धपोतों की डिलीवरी कर चुका है. बाकी तीन फ्रिगेट की डिलीवरी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स करेगा.

ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस

नीलगिरी-क्लास के नए युद्धपोतों को जबरदस्त मारक क्षमता से लैस किया गया है. ये कई अलग-अलग तरह की हथियार प्रणालियों से सुसज्जित हैं. नीलगिरि श्रेणी के युद्धपोतों का मुख्य हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलें हैं. हर युद्धपोत पर 8 ब्रह्मोस मिसाइले तैनात हैं. ये मिसाइलें 450 किमी की दूरी से दुश्मन के वॉरशिप या एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती हैं.

जबरदस्त मारक क्षमता के अलावा इन युद्धपोतों में दुश्मन के हमले से बचाव के लिए रक्षात्मक प्रणाली भी तैनात की गई है. मिसाइल हमलों से बचने के लिए ‘महेंद्रगिरी’ ‘मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल’ (MR-SAM) से लैस है. MR-SAM को भारत और इजरायल ने मिलकर बनाया है. इसे बराक-8 के नाम से भी जाना जाता है. पिछले साल मई महीने में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान जब पाकिस्तान ने ‘फतह-II’ रॉकेट दागा था तब सिरसा में एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च की गई बराक-8 इंटरसेप्टर मिसाइल ने इसे हवा में ही नष्ट कर दिया था. बराक-8 एयर डिफेंस का नेवल वर्जन भारतीय वायुसेना के सभी युद्धपोतों पर तैनात है.

‘महेंद्रगिरी’ सतह पर और पानी के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता भी लगा सकता है. इसका नाम पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की एक चोटी के नाम पर रखा गया है. अभी नौसेना इस युद्धपोत के समुद्री ट्रायल करेगी और हथियारों को परखेगी. गले कुछ महीनों में इसे नेवी के फ्लीट में शामिल कर लिया जाएगा. इस सीरीज के अन्य युद्धपोत INS तारागिरि, INS हिमगिरि और INS उदयगिरि हैं. इन्हें दो अलग-अलग शिपयार्ड में बनाया गया है. NS हिमगिरि और INS उदयगिरि को पिछले साल अगस्त महीने में एक साथ नौसेना में शामिल किया गया था. बता दें कि नौसेना ‘प्रोजेक्ट-17B’ के तहत ‘नेक्स्ट जेनरेशन फ्रिगेट्स’ पर भी काम कर रही है जो नीलगिरि श्रेणी का ही अगला चरण है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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