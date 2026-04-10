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उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस के बाद अब ये मिसाइल भी बनेगी, 75 हेक्टेयर जमीन पर लगेगी उत्पादन यूनिट, 600 करोड़ को होगा निवेश

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बताया है कि यूपी की नई मिसाइल उत्पादन यूनिट में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा. यहां क्विक-रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM), कुशा एयर डिफेंस सिस्टम और अगली पीढ़ी के रडार सिस्टम बनाए जाएंगे.

Published date india.com Published: April 10, 2026 1:42 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
( प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
( प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Project Kusha missile Production in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक और मिसाइल उत्पादन यूनिट लगने जा रही है. ब्रह्मोस एयरोस्पेस के बाद अब देश की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) इस रक्षा औद्यौगिक गलियारे के चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर जमीन हासिल की है. यहां सेनाओं के लिए अगली पीढ़ी की मिसाइलें, रडार सिस्टम और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के उत्पादन के लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी.

यूपी में बनेगा कुशा एयर डिफेंस सिस्टम

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बताया है कि यूपी की नई मिसाइल उत्पादन यूनिट में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा. यहां क्विक-रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM), कुशा एयर डिफेंस सिस्टम और अगली पीढ़ी के रडार सिस्टम बनाए जाएंगे. इसके अलावा इनके रखरखाव, मरम्मत और संचालन से जुड़ी सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी.

यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगने वाली नई मिसाइल उत्पादन यूनिट देश के महात्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट कुशा’ से भी जुड़ेगी. प्रोजेक्ट कुशा भारत का स्वदेशी, लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है. इसे DRDO ने स्टील्थ विमानों, क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ विकसित किया है. कुशा एयर डिफेंस की तुलना रूस के S-400 से की जाती है.

क्यों खास है ‘प्रोजेक्ट कुशा’

देश के आसमान को सुरक्षित बनाने के लिए विकसित किया जा रहा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के बहुस्तरीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का हिस्सा होगा. प्रोजेक्ट कुशा 21,700 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना है जिसमें तीन लेवल की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी. इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें और मध्यम दूरी की मिसाइलें शामिल हैं. कुशा एयर डिफेंस में पहली इंटरसेप्टर मिसाइल एम1 की रेंज 150 किमी, दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल एम2 की रेंज 250 किमी और तीसरी इंटरसेप्टर मिसाइल एम-3 की रेंज 400 किमी होगी. इसका लक्ष्य 2028-29 तक भारत का अपना ‘आयरन डोम’ बनाकर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना है.

उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली इस अहम मिसाइल उत्पादन यूनिट को CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य में औद्योगिक दक्षता और तकनीकी क्षमताओं के विस्तार को नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट बताया है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD मनोज जैन को जमीन आवंटन पत्र सौंपते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन क्षमता को निर्णायक रूप से मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को एक मजबूत आधार प्रदान करेगी. साथ ही, यह परियोजना सहायक और MSME-आधारित उद्योगों के विकास को भी गति देगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल पहले से ही बनाई जा रही है. यूपी के अमेठी में भारतीय सेना के लिए एके-203 जैसी घातक रायफल का भी निर्माण किया जा रहा है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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