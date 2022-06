Prophet Remark Row: नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में शुक्रवार के जुमे की नमाज के बाद हिंसा प्रदर्शन जारी है. शुक्रवार 10 जून को कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, जिनमें से झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश के कई जिलों और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसक प्रदर्शन देखने के मिले. रांची में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है. वहीं, हावड़ा में आज एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है. यहां पुलिस पर भीड़ ने पत्थरबाजी की है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और आंसू गैस के गोले दागे गए. बता दें कि हावड़ा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है और अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.Also Read - दिल्ली: अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने से हड़कंप, एक मरीज की मौत की आशंका

पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया-सब डिवीजन, हावड़ा के अधिकार क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के हिस्सों में और उसके आसपास धारा 144 सीआरपीसी 15 जून तक बढ़ा दी गई है. भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर कल यहां हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था.

#WATCH | West Bengal: Fresh clash b/w Police & a group of protesters breaks out at Panchla Bazaar in Howrah. Police use tear gas shells to disperse them as protesters pelt stones

Violent protests broke out here y’day over controversial remarks of suspended BJP spox Nupur Sharma. pic.twitter.com/8ZhZ2bNVMG

