West Bengal, Murshidabad , Howrah,Beldanga: पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बाद अब अफवाहों को रोकने और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए 14 जून को सुबह 6 बजे तक बेलडांगा, मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं हैं. बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पांचला बाजार इलाके में शनिवार को हिंसा की ताजा घटनाएं सामने आईं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई और कई घरों का आग लगा दी गई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया जिससे कुछ कर्मी घायल हो गए.Also Read - राष्ट्रपति चुनाव: विपक्ष हो रहा एकजुट, ममता बनर्जी की संयुक्त बैठक में कांग्रेस सहित कई दलों के नेता होंगे शामिल

पश्चिम बंगाल सरकार ने हिंसा प्रभावित हावड़ा में पुलिस अधिकारियों के तबादले किए Also Read - पश्चिम बंगाल: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार हिंसाग्रस्त हावड़ा जाते समय गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल सरकार ने हिंसा प्रभावित हावड़ा में पुलिस अधिकारियों के तबादले किए; प्रवीण त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक (सदर) और स्वाति भंगालिया को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बनाया. Also Read - यूपी: जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में अब तक 230 लोग गिरफ्तार, कड़ी धाराओं में FIR, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, संपत्ति होगी

Controversial religious remark row | West Bengal: After Howrah district, now internet services suspended in Beldanga, Murshidabad till 6 am on June 14, to stop rumours & prevent unlawful activities pic.twitter.com/8yubAEObWW

— ANI (@ANI) June 11, 2022