Prophet Mohammad Row: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के निलंबित विधायक राजा सिंह (Raja Singh) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पैगंबर पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही राजा सिंह को जमानत दे दी. गिरफ्तारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 41 का पालन नहीं किए जाने के बाद अदालत ने राजा सिंह (T Raja Singh) की रिहाई का आदेश दिया. पैगंबर मुहम्मद पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद गिरफ्तार किए गए टी राजा सिंह को चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया.Also Read - बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से किया इनकार, असमंजस की स्थिति बनी

Alleged derogatory comments against Prophet Mohammed | #WATCH Telangana: Suspended BJP leader Raja Singh released after 14ACMM Court returned his remand application and ordered that he be released forthwith. pic.twitter.com/dfXuNuMhVU

