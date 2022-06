Prophet Remark Row: पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का विरोध और भाजपा से निलंबित की गईं नुपुर शर्मा व निष्कासित किए गए नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देशभर में मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर गए और कई जगहों पर हिंसक और उग्र प्रदर्शन किया गया. झारखंड-उत्तर प्रदेश-दिल्ली-पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन और देर शाम तक भीड़ ने जमकर बवाल मचाया. सबसे ज्यादा हिंसा और बवाल का माहौल झारखंड की राजधानी रांची में हुआ, जहां भीड़ को नियंत्रिक करने पहुंची पुलिस पर पत्थर फेंके गए जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने भी गोली चलाई. भीड़ में शामिल कई लोग घायल हो गए, एक युवक की मौत हो गई और घायलों में से दो लोगों ने आज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.Also Read - नफरत भरे भाषण, टिप्पणियों को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस, सोशल मीडिया कंपनी को जल्द जारी होगा नोटिस

#WATCH | Jharkhand: Protest over the controversial remarks by suspended BJP leader Nupur Sharma turned violent in Ranchi. Vehicles were torched and vandalised and stone-pelting occurred. Injuries reported. pic.twitter.com/Z5FIndjZzf

— ANI (@ANI) June 10, 2022