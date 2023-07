J&K: देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने दो महिलाओं समेत 6 को अरेस्ट किया

जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला शहर में देह व्यापार रैकेट का मामला सामने आया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी

जम्मू -कश्मीर पुलिस ने दो महिलाओं समेत छह लोगों को देहव्यापार के आरोप में अरेस्ट किया है.

Jammu And Kashmir: जम्मू एवं कश्मीर (Jammu And Kashmir) के बारामूला (Baramulla) शहर में आज बुधवार को पुलिस ने एक जगह पर रेड डाल कर देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया (Prostitution racket busted in Baramulla) है. पुलिस ने दो महिलाओं समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार (six including two women arrested) किया है.

Jammu & Kashmir | Prostitution racket busted in Baramulla town, six including two women arrested; Case registered and investigations taken up, say police. pic.twitter.com/Un5KrUikxh — ANI (@ANI) July 5, 2023

पुलिस (Jammu & Kashmir Police) का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.

