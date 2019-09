नई दिल्‍ली: देश में संशोधित मोटर यान कानून के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के खिलाफ बुधवार को दिल्‍ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास के सामने प्रदर्शन किया गया है, वहीं, इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के इस सख्‍त कदम को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं. बता दें कि एक दिन मंगलवार को जहां, गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत फाइन की राशि कम करने की घोषणा कर चुके हैं. वहीं केरल के परिवहन मंत्री ने अपने विभाग को नए फाइन के प्रावधानों पर रिपोर्ट मांगी है.

दिल्‍ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के निवास के सामने स्‍कूटर लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस को भारी मशक्‍कत करना पड़ी.

बता दें कि मीडिया ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से नए प्रावधान के तहत भारी जुर्माने की राशि को लेकर जब सवाल किया तो उन्‍होंने जवाब में कहा कि यह रेवन्‍यू इनकम स्‍कीम नहीं है, क्‍या आप 1,50,000 लोगों की मौतों के बारे में चिंतित नहीं हो? यदि राज्‍य सरकार इसे घटाना चाहती है, तो क्‍या ये सही नहीं कि लोग न तो कानून को मान्‍यता देते हैं और न ही इसका उन्‍हें डर होता है.

#WATCH Delhi: Indian Youth Congress (IYC) holds protest outside the residence of Nitin Gadkari, the Union Minister of Road Transport & Highways, against the amended provisions of the Motor Vehicle Act. pic.twitter.com/OJawhb1OHL

राज्य अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र

मीडियाकर्मियों ने केंद्रीय मंत्री से गुजरात सरकार के जुर्माना कम करने के फैसले पर जब सवाल पूछा तो उन्‍होंने कहा कि

ये नियम समवर्ती सूची में हैं इसलिए इसमें राज्य अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने कहा कि जुर्माना बढ़ाने के पीछे राजस्व जुटाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका मकसद दुर्घटनाओं को रोकना और जीवन को बचाना है.

Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport&Highways on revised traffic fines: This isn’t a revenue income scheme, are you not worried about deaths of 1,50,000 people? If the state govts want to reduce this,is it not true that people neither recognise law nor have fear of it. pic.twitter.com/H95G10rjh9

