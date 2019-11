हैदराबाद: हैदराबाद में शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने उस थाने के बाहर प्रदर्शन किया जहां महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार एवं हत्या के आरोपियों को बंद किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को ‘कड़ी’ सजा की मांग की. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शादनगर पुलिस थाने के बाहर एकत्रित हुए और आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की. इनमें से कुछ लोगों ने मांग की कि आरोपियों को मौत की सजा दी जाए.

एक व्यक्ति ने कहा, ‘‘यदि उन्हें अदालत ले जाया जाता है तो यह पर्याप्त नहीं होगा. उनसे वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा उन्होंने पीड़िता के साथ किया.’’ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ‘‘यदि आप वैसा नहीं कर सकते तो उन्हें हमें सौंप दें.’’ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि वे आरोपियों की 100 फीसदी दोषसिद्धि सुनिश्चित करेंगे और लोगों से सहयोग करने का अनुरोध किया.

Correction: Protesters, including students of government schools, block Hyderabad-Bangalore Highway in protest against the rape and murder of a woman veterinary doctor. #Telangana pic.twitter.com/tqsGJLVaXU

— ANI (@ANI) November 30, 2019