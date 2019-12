लिलुआ: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को शनिवार शाम हावड़ा जिले के लिलुआ स्थित एक कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के कथित सदस्यों ने काले झंडे दिखाए. राज्यपाल उक्त कॉलेज में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे.

प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिनपर लिखा था,‘राज्यपाल शर्म करो’. जब उनके काफिले ने कॉलेज में प्रवेश किया तो उन्होंने धनखड़ को ये तख्तियां और काले झंडे दिखाए. वे नारे लगा रहे थे कि लंबित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के लिए राज्यपाल जिम्मेदार हैं, जिसके चलते इस हफ्ते राज्य विधानसभा को दो दिन के लिए स्थगित करना पड़ा.

Howrah: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar was shown posters with slogans,”Shame Shame Governor” allegedly by Trinamool Congress (TMC) workers, earlier today. pic.twitter.com/BNGKo66y36

— ANI (@ANI) December 7, 2019