उन्नाव (उप्र): उन्नाव में जिंदा जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं. राज घाट से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. ये लोग उन्नाव बलात्कार पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिसकी कल देर रात दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई. इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपियों तो जल्द से जल्द फांसी दी जाए.

Delhi: Protesters who are holding a candle march from Raj Ghat to India Gate try to jump barricades. https://t.co/7eJ9NwQheW pic.twitter.com/oe8sMiXviK

— ANI (@ANI) December 7, 2019