नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार के एडिशनल सचिव ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लेकर कोलकाता और हावड़ा नगर निगम के आयुक्त और सभी जिला मेजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है. सचिव ने लिखा, मुझे आपको सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि पश्चिम बंगाल में NPR की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि NPR से जुड़ी कोई भी गतिविधि पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती. यह आदेश सार्वजनिक हित के आदेश में जारी किया गया है.

Additional Secretary to West Bengal govt writes to Commissioner of Kolkata&Howrah Municipal Corporation,&all District Magistrates:I’m directed to inform you that all activities regarding preparation/updation of National Population Register (NPR) are hereby stayed in West Bengal. pic.twitter.com/L2d4YC2Joc

