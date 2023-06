अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे राष्ट्र की सेवा करने पर गर्व- प्रधानमंत्री मोदी

9 Years Of Modi Govt: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पिछले महीनें की 26 तारीख को 9 साल पूरे कर लिए. इसी के चलते पार्टी 31 मई से 30 जून तक महा जनसंपर्क कार्यक्रम कर रही है. केंद्र में 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देशभर में व्यापक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज (11 जून 2023) को एक ट्वीट किया जो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि ‘उन्हें एक ऐसे देश की सेवा करके गर्व महसूस होता है, जो अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है.’ इसके साथ ही उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि देश की हर छलांग लोगों की ताकत और भावना की प्रमाण है. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र की नीति का पालन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के अपनी सरकार के दृष्टिकोण पर एक लेख भी साझा किया जो आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं.

पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, “एक ऐसे राष्ट्र की सेवा करके गर्व होता है, जो अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. बहुपक्षीय मंचों से लेकर ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ तक, हर छलांग हमारे लोगों की ताकत और भावना की प्रमाण है.”