नई दिल्ली: देश भर में सीएए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस एवं वाम दलों पर लोगों को धरना स्थल पर उकसाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के नाम पर दिल्ली और देश में क्या हो रहा है, वह पूरा देश देख रहा है और देश की चुप्पी कभी न कभी रंग लाएगी. क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे?” लोकसभा में करीब 100 मिनट के अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, पंडित नेहरू खुद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के पक्ष में थे. ”जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पंडित नेहरू हिंदू-मुस्लिम भेद करते थे ? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे?”

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कांग्रेस की पिछले 70 साल की राजनीति के कारण कोई भी कांग्रेसी नेता आत्मनिर्भर नहीं हो पाया. मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्यों से कहा कि आपके लिए (कांग्रेस) (महात्मा) गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधीजी जिंदगी हैं.

बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर ध्रुवीकरण के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सीएए और एनआरसी की उसकी साजिश को विफल करने और संविधान को बचाने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए हैं. विपक्ष ने दावा किया कि सीएए के मुददे की वजह से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हुई है. कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था.

संशोधित नागरिकता कानून पारित कर संविधान का उल्लंघन करने के विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश में आपातकाल लागू करने, चुनी हुई कई राज्य सरकारों को गिराने जैसी विभिन्न घटनाओं का हवाला दिया और कहा, संविधान बचाने की बात कांग्रेस को दिन में 100 बार बोलनी चाहिए, ये तो उनका मंत्र होना चाहिए.

PM Modi in Lok Sabha: Pandit Nehru himself was in favour of protecting minorities in Pakistan, I want to ask Congress, was Pandit Nehru communal? Did he want a Hindu Rashtra? pic.twitter.com/oHnv277eiz

— ANI (@ANI) February 6, 2020