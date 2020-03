पुडुचेरी: पुडुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने और यहां एक गांव में लोगों को दान देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उपराज्यपाल किरण बेदी ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

वहीं, विधायक ने कहा, मैंने गरीबों को सब्जियां बांटी क्योंकि तालाबंदी के बाद आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं. अब, गरीबों की मदद करने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बैठकें आयोजित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामले क्यों दर्ज नहीं किए जा रहे हैं?

बेदी ने मीडियाकर्मियों को भेजे वॉट्सऐप्प संदेश में कहा कि कांग्रेस विधायक ए जॉन और 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बुधवार को पड़ोस के नेल्लीथोप में उनके घर के बाहर लोगों को कथित तौर पर दान देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

कांग्रेस विधायक जॉन कुमार के खिलाफ कोरोनोवायरस के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई है. वह कथित तौर पर कल अपने निवास के पास 200 से अधिक व्यक्तियों की सभा में पोलिथिन के भरे बैगों में सब्जियां बांट रहे थे.

Puducherry Congress MLA John Kumar: I distributed vegetables to the poor because prices of essential items have increased after the lockdown. Now, FIR has been registered against me for helping the poor. Why are not cases being registered against officers holding meetings? https://t.co/n9duXk8nU0 pic.twitter.com/fzkeKVepSB

— ANI (@ANI) March 26, 2020