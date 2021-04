पुडुचेरी: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ( Amit Shah) आज बृहस्पतिवार को एक दिन के दौरे पर पुडुचेरी पहुंचे हैं और वे यहां एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए रोडशो कर रहे रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी लॉसपेट में रोड शो किया है. शाह आज पांडिचेरी में और भी कई रोड शो में हिस्‍सा लेने वाले हैं. Also Read - ममता बनर्जी ने विपक्ष के बड़े नेताओं को लिखा खत, केंद्र सरकार के खिलाफ की ये मांग

केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी नेता अमित शाह ने करुवादिकुप्पम स्थित सीतानंद स्वामीगल मंदिर में पूजा अर्चना भी की है. वह इसके बाद प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं.

