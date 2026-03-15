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Puducherry Assembly Elections: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान, इस दिन होगी प्रदेश के सभी 30 सीटों पर वोटिंग

Puducherry Assembly Elections 2026: चुनाव आयोग ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसको लेकर प्रदेश में राजनीतीक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

Published date india.com Published: March 15, 2026 4:14 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Puducherry Assembly Elections: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान, इस दिन होगी प्रदेश के सभी 30 सीटों पर वोटिंग
Puducherry Assembly Elections 2026

Puducherry Assembly Elections 2026: नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग के मुताबिक, पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान **____** को होगा, जबकि मतगणना **____** को की जाएगी. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही केंद्रशासित प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. अलग अलग दलों ने अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं.

30 सीटों पर होगा मुकाबला

पुडुचेरी विधानसभा में कुल 30 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर इस बार भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया **____** से शुरू होगी और उम्मीदवार **____** तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच **____** को होगी और उम्मीदवार **____** तक अपना नाम वापस ले सकेंगे. चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पूरे चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे.

पिछला चुनाव और मौजूदा सरकार

पुडुचेरी में पिछला विधानसभा चुनाव साल 2021 में हुआ था. उस चुनाव में ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (AINRC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था. इसके बाद एन. रंगासामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी. हालांकि कई सीटों पर मुकाबला काफी करीबी रहा था, जिससे यह साफ हुआ था कि पुडुचेरी की राजनीति में हर चुनाव बेहद दिलचस्प और अनिश्चितता से भरा होता है.

कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति

आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है. माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चुनाव मैदान में उतर सकती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस चुनाव में मजबूत वापसी की कोशिश करेगी और कई सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन को कड़ी चुनौती दे सकती है. स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों के चयन और चुनावी मुद्दों को लेकर भी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है.

दिलचस्प होगा मुकाबला

पुडुचेरी के इस चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी (AAP) भी यहां अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा कुछ छोटे क्षेत्रीय दल भी गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. ऐसे में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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