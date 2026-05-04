  • Puducherry Assembly Election Results Seat Wise Winners Vote Margin Party Wise Full List Update

Puducherry Chunav 2026 Winner List: पुडुचेरी की सभी सीटों के रिजल्ट हुए जारी, यहां देखें सीटवार विनर लिस्ट

Puducherry Chunav 2026 Winner List: पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस स्टोरी में हम सीटवार विजेताओं के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं...

Published date india.com Published: May 4, 2026 10:50 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Puducherry Chunav 2026 Winner List: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार NDA ने बड़ी जीत हासिल की है. कुल सीटों में से NDA को 18 सीटें मिली हैं, जिससे उसकी मजबूत स्थिति बन गई है. वहीं UPA को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली है, जो पिछले मुकाबले कम मानी जा रही है. अभिनेता विजय की पार्टी TVK को भी 2 सीटें मिली हैं, जिससे उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. बाकी कुछ सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं. कुल मिलाकर इस चुनाव में NDA का दबदबा साफ नजर आ रहा है और सरकार बनाने का रास्ता उसके लिए आसान हो गया है.

पुदुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी उम्मीदवार कुल मत अंतर (मार्जिन) पार्टी
1 मंगलम (4) N. RANGASAMY 17917 7050 एआईएनआरसी
2 विलिंयानुर (5) B. RAMCOUMAR 16970 1970 एआईएनआरसी
3 इंदिरा नगर (8) P.V. AROUMOUGAME @ AKD 12640 584 एआईएनआरसी
4 कट्टनचावडी (9) N. RANGASAMY 10024 4441 एआईएनआरसी
5 लासपेट (11) V.P. SIVAKOLLUNDHU 10578 1417 एआईएनआरसी
6 मुथियालपेट (13) VAIYAPURI MANIKANDAN 8382 952 एआईएनआरसी
7 अरियांकुप्पम (19) C. AIYAPPAN @ MOUTTAYAPPAN 14210 603 एआईएनआरसी
8 एम्बालम (21) E. MOHANDOSS 16017 4061 एआईएनआरसी
9 नेटपाक्कम (22) P. RAJAVELU 13665 6689 एआईएनआरसी
10 कराईकल उत्तर (26) P.R.N. THIRUMURUGAN 12731 2653 एआईएनआरसी
11 यानम (30) MALLADI KRISHNA RAO 19863 4568 एआईएनआरसी
12 कालापेट (12) SENTHIL @ RAMESH 12069 447 डीएमके
13 राजभवन (14) VIGNESH KANNAN 7304 287 डीएमके
14 नेल्लीथोप (17) V. CARTIGUEYANE 8226 850 डीएमके
15 बहूर (23) R. SENTHIL KUMAR 10520 2397 डीएमके
16 कराईकल दक्षिण (27) A.M.H. NAZEEM 12543 5862 डीएमके
17 मन्नाडीपेट (1) A. NAMASSIVAYAM 15918 6110 बीजेपी
18 मोडेलियारपेट (18) A. JOHNKUMAR 12945 2371 बीजेपी
19 तिरुनाल्लार (25) G.N.S. RAJASEKARAN 16829 9526 बीजेपी
20 निरवी टी.आर. पट्टिनम (28) TKSM MEENATCHISUNDARAM 10818 2018 बीजेपी
21 ओसूडु (3) P. KARTHIKEYAN 15400 4018 तमिलनाडु वेत्री कड़गम
22 कामराज नगर (10) JOSE CHARLES MARTIN 16592 10205 तमिलनाडु वेत्री कड़गम
23 ओपाल्लम (15) A. ANBALAGAN 9099 1026 तमिलनाडु वेत्री कड़गम
26 ओरलियम्पेट (16) G. NEHRU ALIAS CUPPOUSSAMY 9960 1201 कांग्रेस
27 कादीरगामाम (7) AZHAGU @ AZHAGANANTHAM 14633 7004 लथिया जनायक काची
28 नेटुन्गाडु (24) DR. V. VIGNESWARAN 14368 4499 एआईएडीएमके
29 माहे (29) ADV. T. ASHOK KUMAR 8375 1115 नेयम मक्कल कड़गम
30 ओझुकरई (6) K.NARAYANASAMY ALIAS NITHYANANDAM 10562 3501 एआईएनआरसी

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं.

