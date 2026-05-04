Puducherry Chunav 2026 Winner List: पुडुचेरी की सभी सीटों के रिजल्ट हुए जारी, यहां देखें सीटवार विनर लिस्ट
Puducherry Chunav 2026 Winner List: पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस स्टोरी में हम सीटवार विजेताओं के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं...
Puducherry Chunav 2026 Winner List: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार NDA ने बड़ी जीत हासिल की है. कुल सीटों में से NDA को 18 सीटें मिली हैं, जिससे उसकी मजबूत स्थिति बन गई है. वहीं UPA को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली है, जो पिछले मुकाबले कम मानी जा रही है. अभिनेता विजय की पार्टी TVK को भी 2 सीटें मिली हैं, जिससे उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. बाकी कुछ सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं. कुल मिलाकर इस चुनाव में NDA का दबदबा साफ नजर आ रहा है और सरकार बनाने का रास्ता उसके लिए आसान हो गया है.
पुदुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम
|क्रम संख्या
|निर्वाचन क्षेत्र
|विजयी उम्मीदवार
|कुल मत
|अंतर (मार्जिन)
|पार्टी
|1
|मंगलम (4)
|N. RANGASAMY
|17917
|7050
|एआईएनआरसी
|2
|विलिंयानुर (5)
|B. RAMCOUMAR
|16970
|1970
|एआईएनआरसी
|3
|इंदिरा नगर (8)
|P.V. AROUMOUGAME @ AKD
|12640
|584
|एआईएनआरसी
|4
|कट्टनचावडी (9)
|N. RANGASAMY
|10024
|4441
|एआईएनआरसी
|5
|लासपेट (11)
|V.P. SIVAKOLLUNDHU
|10578
|1417
|एआईएनआरसी
|6
|मुथियालपेट (13)
|VAIYAPURI MANIKANDAN
|8382
|952
|एआईएनआरसी
|7
|अरियांकुप्पम (19)
|C. AIYAPPAN @ MOUTTAYAPPAN
|14210
|603
|एआईएनआरसी
|8
|एम्बालम (21)
|E. MOHANDOSS
|16017
|4061
|एआईएनआरसी
|9
|नेटपाक्कम (22)
|P. RAJAVELU
|13665
|6689
|एआईएनआरसी
|10
|कराईकल उत्तर (26)
|P.R.N. THIRUMURUGAN
|12731
|2653
|एआईएनआरसी
|11
|यानम (30)
|MALLADI KRISHNA RAO
|19863
|4568
|एआईएनआरसी
|12
|कालापेट (12)
|SENTHIL @ RAMESH
|12069
|447
|डीएमके
|13
|राजभवन (14)
|VIGNESH KANNAN
|7304
|287
|डीएमके
|14
|नेल्लीथोप (17)
|V. CARTIGUEYANE
|8226
|850
|डीएमके
|15
|बहूर (23)
|R. SENTHIL KUMAR
|10520
|2397
|डीएमके
|16
|कराईकल दक्षिण (27)
|A.M.H. NAZEEM
|12543
|5862
|डीएमके
|17
|मन्नाडीपेट (1)
|A. NAMASSIVAYAM
|15918
|6110
|बीजेपी
|18
|मोडेलियारपेट (18)
|A. JOHNKUMAR
|12945
|2371
|बीजेपी
|19
|तिरुनाल्लार (25)
|G.N.S. RAJASEKARAN
|16829
|9526
|बीजेपी
|20
|निरवी टी.आर. पट्टिनम (28)
|TKSM MEENATCHISUNDARAM
|10818
|2018
|बीजेपी
|21
|ओसूडु (3)
|P. KARTHIKEYAN
|15400
|4018
|तमिलनाडु वेत्री कड़गम
|22
|कामराज नगर (10)
|JOSE CHARLES MARTIN
|16592
|10205
|तमिलनाडु वेत्री कड़गम
|23
|ओपाल्लम (15)
|A. ANBALAGAN
|9099
|1026
|तमिलनाडु वेत्री कड़गम
|26
|ओरलियम्पेट (16)
|G. NEHRU ALIAS CUPPOUSSAMY
|9960
|1201
|कांग्रेस
|27
|कादीरगामाम (7)
|AZHAGU @ AZHAGANANTHAM
|14633
|7004
|लथिया जनायक काची
|28
|नेटुन्गाडु (24)
|DR. V. VIGNESWARAN
|14368
|4499
|एआईएडीएमके
|29
|माहे (29)
|ADV. T. ASHOK KUMAR
|8375
|1115
|नेयम मक्कल कड़गम
|30
|ओझुकरई (6)
|K.NARAYANASAMY ALIAS NITHYANANDAM
|10562
|3501
|एआईएनआरसी
