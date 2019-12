नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का आज 73वां जन्मदिन है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का अलग अलग तरीके से जन्मदिन मनाया, उन्हें बधाई दी. इसी बीच पुडुचेरी (Puducherry) में कांग्रेस ने अलग तरह से सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी (Chief Minister V. Narayanasamy) ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को एक-एक किलो प्याज बांटी. प्याज लेने के लिए लोग उमड़ पड़े. पार्टी कार्यकर्ताओं को भी प्याज बांटी गई.

बता दें कि आज सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का जन्मदिन है. वह 73 साल की हो गई हैं. कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी ने कहा, ‘सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं’.

Puducherry Chief Minister V. Narayanasamy gifted 1 kg of onion each to party workers today, on the occasion Congress interim President Sonia Gandhi’s birthday. pic.twitter.com/mbzi6xCfLo

