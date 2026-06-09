5 रविवार कस्टमर को फ्री में खिलानी पड़ेगी 10 प्लेट बिरयानी... जानें किस गलती के चलते रेस्टोरेंट को कोर्ट ने सुनाई ये चौंकाने वाली सजा

Free biryani verdict: स्वाद के शौकीनों के लिए बिरयानी पॉपुलर डिशेज में से एक है, लेकिन जब इस डिश में कोई खराबी आ जाए, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है. खराब खाना खाने से तबीयत खराब हुई सो अलग! पुडुचेरी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बिरयानी की प्लेट में मरा हुआ कीड़ा मिला, लेकिन पीड़ित शख्स की शिकायत को होटल मैनेजमेंट ने अनसुना कर दिया. अपने राइट्स का हनन होता देख शख्स ने रेस्टोरेंट के इस रवैये को कंज्यूमर कोर्ट में चुनौती दी. आइये जानते हैं पूरा वाक्या…
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये मामला पुडुचेरी का है, जब 8 दिसंबर 2025 के दिन पी. सुंदरकुमारा मणिकंदन अपने दोस्त मोहम्मद नियाजुद्दीन के साथ बिरयानी एंड कंपनी नामक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे. जब उनके सामने बिरयानी परोसी गई, तो खाने के दौरान उन्हें उसमें एक मरा हुआ कीड़ा दिखाई दिया. मणिकंदन ने इससे आपत्ति जताई और बिना देर किए मौके पर ही उस खराब खाने का वीडियो बना लिया. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत रेस्टोरेट कर्मचारी से की, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन ने इस शिकायत को अनसुना कर दिया. इस रवैये को मणिकंदन ने अपने उपभोक्ता अधिकारों का हनन माना.
शिकायतकर्ता को उन्होंने रेस्टोरेंट को एक कानूनी नोटिस भेजकर मानसिक प्रताड़ना, स्वास्थ्य जोखिम और वकालत की फीस के एवज में 1,30,000 रुपये के मुआवजे की मांग की. जब रेस्टोरेंट की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, तो मणिकंदन ने पुडुचेरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने आयोग के समक्ष दलील दी कि खराब भोजन परोसना सीधे तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवा में कमी (Deficiency in Service) की श्रेणी में आता है.
इस मामले में जब कस्टमर मणिकंदन ने अपने खराब अनुभव को लेकर गूगल पर एक वन-स्टार रिव्यू पोस्ट किया, तो रेस्टोरेंट ने वहां पब्लिकली अपनी गलती मानी, माफी मांगी और इसे एकमात्र भूल बताया. लेकिन जब उन्हें औपचारिक कानूनी नोटिस भेजा गया, तो उन्होंने अपने लिखित जवाब में किसी भी तरह की देनदारी और घटना से पूरी तरह इनकार कर दिया. हालांकि, जब कोर्ट ने उन्हें समन भेजा, तो रेस्टोरेंट का कोई भी प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान आयोग के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके कारण कोर्ट को यह मामला एकपक्षीय चलाना पड़ा.
पुडुचेरी उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एस. मुत्तुवेल और सदस्यों, ए.एस. सुवीथा और जी. अरुमुगम, ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि खाने-पीने की चीजों में गड़बड़ी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है. कोर्ट ने माना कि यद्यपि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तस्वीरें धुंधली थीं, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया वीडियो साफ तौर पर कीड़े की मौजूदगी को साबित करता है.
कोर्ट ने रेस्टोरेंट को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को कुल 10 प्लेट मुफ्त ‘हैदराबादी चिकन बिरयानी’ खिलाए. इस सजा को बांटते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यह बिरयानी लगातार पांच रविवार तक हर हफ्ते दो-दो प्लेट के रूप में मुफ्त परोसी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि रेस्टोरेंट अब खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन कर रहा है. इसके साथ ही, कोर्ट ने 10,000 रुपये का मुआवजा और 3,000 रुपये अदालती खर्च के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया.
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