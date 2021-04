Puducherry Election 2021 Live: पुडुचेरी में एक ही चरण में 30 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है. सुबह नौ बजे तक मतदान की प्रक्रिया काफी धीमी रही और दो घंटे में मात्र 0.38% वोट डाले गए हैं. बता दें कि पुडुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 324 उम्मीदवार मैदान में हैं. राज्य में हो रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है. पिछले महीने ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई थी जिसके बाद अब भाजपा की कोशिश है कि वह पहली बार सत्ता हासिल करे. Also Read - Assembly Elections 2021: सभी पांच राज्यों में मतदान आज, असम में आखिरी और बंगाल में तीसरे चरण के लिए हो रही वोटिंग

पुडुचेरी में यूपीए की होगी वापसी या एनडीए मारेगा बाजी

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की 30 सीटों पर आजहो रहे मतदान में 324 प्रत्याशी मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदेश की जनता भाजपा गठबंधन को चुनेगी या फिर से कांग्रस डीएमके के गठबंधन की वापसी होगी. Also Read - Puducherry Assembly Election 2021: बीजेपी नेता अमित शाह ने पुडुचेरी में किया रोड शो

पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी.नारायणसामी ने आज सुबह मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डाला.

Former Puducherry CM and Congress leader V.Narayanasamy casts his vote in Puducherry assembly elections pic.twitter.com/59Zm20UEmf

पुडुचेरी कांग्रेस के अध्यक्ष एन रंगास्वामी मंगलवार सुबह थिसलापेट स्थित गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल पहुंचे और अपना वोट डाला. इससे पहले उन्होंने मंदिर जाकर पूजा-अर्चना भी की.

#WATCH: NR Congress chief N Rangaswamy visited Appa Paithiyam Swamy Temple and offered prayers today. He is contesting #PuducherryElections from Thattanchavady and Yanam constituencies. pic.twitter.com/gii2fQxAJ4

