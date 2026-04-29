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Pondicherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी में किसकी बन रही है सरकार? जानिए एग्जिट पोल के नतीजों में कौन आगे
Pondicherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 का एग्जिट पोल्स में NDA गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है.
Pondicherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 की वोटिंग 9 अप्रैल को पूरी हो गई है. अब सबकी नजर 4 मई पर है, जब नतीजे सामने आएंगे. इस बार चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला. रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जो करीब 87% से 90% के बीच रही. इससे साफ है कि लोग इस बार बढ़-चढ़कर चुनाव में शामिल हुए हैं. ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia के सर्वे के साथ-साथ कई अन्य एग्जिट पोल्स में भी पुडुचेरी को लेकर दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. ज्यादातर सर्वे में NDA गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है.
Zeenia के अनुसार NDA आगे
Zeenia के मुताबिक पुडुचेरी में NDA (AINRC, BJP, AIADMK) बढ़त में नजर आ रहा है. सर्वे के अनुसार NDA को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें औसत 16 सीटों का अनुमान है. वहीं कांग्रेस और DMK गठबंधन को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं. छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी 2 से 4 सीटों पर असर डाल सकते हैं. Zeenia के आंकड़े बताते हैं कि NDA के सरकार बनाने की संभावना करीब 70% तक है.
रंगासामी फैक्टर बना गेम चेंजर
इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल एन. रंगासामी का माना जा रहा है. Zeenia के सर्वे में उन्हें 62% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद बताया है. उनकी लोकप्रियता NDA के लिए बड़ा प्लस पॉइंट बनी हुई है. इसके अलावा महिलाओं के लिए हर महीने 2000 रुपये की मदद वाली योजना ने भी वोटरों पर असर डाला है. कई लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल से पुडुचेरी का विकास तेजी से हो सकता है, जिससे NDA को फायदा मिल रहा है.
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