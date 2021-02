Puducherry Political Crisis LIVE: पुडुचेरी में वी नारायणसामी की सरकार रहेगी या जाएगी, इसका फैसला आज होना है. इसके साथ ही पुडुचेरी में कांग्रेस-डीएमके की गठबंधन सरकार के लिए सोमवार का दिन बेहद अहम है. आज सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है और इसके लिए सीएम वी नारायणसामी विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पहुंच गए हैं. Also Read - दिल्ली में भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, जेपी नड्डा ने की अहम बैठकें

कुछ ही देर में बहुमत के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बता दें कि रविवार को कांग्रेस और डीएमके के एक-एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया था इससे राज्य सरकार बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से नीचे आकर 11 पर पहुंच गई थी.

I am supporting the existing government. I don’t want to change my opinion. I think the existing minister will not have majority support in the assembly: V Ramachandran, Independent MLA (MAHE constituency) at Puducherry Assembly pic.twitter.com/RlYvOMmhZV

