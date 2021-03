Puducherry Election 2021: पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रविवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेसी नेता एक-दूसरे से भिड़ गए और हाथापाई पर उतर आए. कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हंगामा उस वक्त मच गया, जब पार्टी के ही एक नेता ने डीएमके का झंडा लहरा दिया. बैठक में पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी भी मौजूद थे और नारायणसामी के सामने ही नेताओं में जमकर हाथापाई हुई. Also Read - Women Accidentally Sent Nude Photo: महिला ने होने वाले ससुर जी को गलती से को भेज दी न्यूड फोटो और फिर...

इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेसी नेता एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं.

कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान हुए हंगामे के बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

