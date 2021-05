Puducherry Vidhan Sabha Chunav Results Live: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था अब यहां नतीजों की बारी है. नतीजों के लिए आज सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है. इस बार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी नीत ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस-द्रमुक गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है. हालांकि एक्जिट पोल में रंगास्वामी नीत मोर्चे की जीत की संभावना जताई गई है. मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी, दोपहर तक रूझान आ जाएंगे कि पुडुचेरी में सत्ता किस करवट बैठेगी. Also Read - Nandigram Election Result Updates: ममता बनर्जी या सुवेंदु अधिकारी? क्या है नंदीग्राम सीट का गणित....

पुडुचेरी में 10 लाख से अधिक मतदाता हैं. यूपीए गठबंधन में कांग्रेस, डीएमके, सीपीआई, वीसीके और निर्दलीय उम्मीदवार है, जबकि एनडीए में ऑल इंडिया एन.आर कांग्रेस, भाजपा, एआईएडीएमके है. यहां कुल 81.69 प्रतिशत मतदान हुआ था. एग्जिट पोल में एनडीए की जीत के संकेत हैं.

30 सीटों पर आज होगा उम्मीदवारों का फैसला

