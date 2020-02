#PulwamaNahinBhulenge: आज पुलवामा हमले (Pulwama Attack) की पहली बरसी है. पुलवामा हमले का एक साल पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने हमले में शहीद होने वाले सीआरपीएफ (CRPF) जवानों को श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पुलवामा हमले में खुद को न्योछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि. देश जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा. इन जवानों ने अपना जीवन देकर देश की रक्षा की.

Tributes to the brave martyrs who lost their lives in the gruesome Pulwama attack last year. They were exceptional individuals who devoted their lives to serving and protecting our nation. India will never forget their martyrdom.

#PulwamaAttack: पुलवामा हमले से सदमे में था पूरा देश, आज के दिन ही सपूतों ने दी थी शहादत

इसी तरह गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी शहीद जवानों को याद किया. उन्होंने कहा कि हम उन जवानों को नहीं भूल पाएंगे. साथ ही जवानों के परिवारों को भी नमन जिन्होंने ये दुःख झेला.

