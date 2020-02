नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथ शुक्रवार को बड़ी सफलता लगी. एनआईए ने पुलवामा हमले मामले का आरोपी शाकिर बशीर मागरे (Shakir Bashir Magrey) को गिरफ्तार कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाकिर बशीर मागरे जैश-ए-मोहम्मद का ओवर-ग्राउंड वर्कर है. उसने आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार को शरण और अन्य रसद सहायता प्रदान की थी.

एनआईए के मुताबिक शाकिर बशीर मागरे ने खुलासा किया है कि उसने 2018 के अंत से फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरएफ काफिले हुए आत्मघाती हमले तक अपने घर में आदिल अहमद डार और पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक को पनाह दी थी और आईईडी बम तैयार करने में उकी सहायता की थी. उसे आधिक पूछताछ के लिए 15 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है.

