Pulwama Encounter: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा इलाके में मंगलवार की देर रात से आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ जारी मुठभेड़ में सुरक्षाकर्मियों ने बुधवार की सुबह पाकिस्तानी लश्कर कमांडर एजाज उर्फ ​​अबू हुरैरा के साथ दो स्थानीय आतंकवादियों को मार गिराया है. IGP ने एएनआई को ये जानकारी दी है. बता दें कि पुलवामा शहर में तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ जहां आतंकियों की आज पहले मुठभेड़ हुई, वहां अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है. खबर है कि वहां और आतंकी छिपे हो सकते हैं. मारे गए दो अज्ञात आतंकियों की अबतक पहचान नहीं हो सकी है.Also Read - Jammu & Kashmir Encounter: कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी

Pakistani LeT Commander Aijaz alias Abu Huraira was killed along with 2 local terrorists: IGP Kashmir to ANI

Also Read - पीएम मोदी के साथ बैठक के नतीजे से खुश नहीं कश्मीरी पार्टियां, कहा- चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल हो

सुरक्षाबलों को जानकारी मिली थी कि पुलवामा में आतंकियों का एक दल अपने कुछ संपर्क सूत्रों से मिलने आया हुआ है. जिसके बाद पुलिस और सुरक्षाबलों ने मिलकर आतंकियों के ठिकाने की घेराबंदी शुरू कर दी. इसके बाद आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षाबलों ने इलाके की नाकेबंदी कर जवाबी हमला किया जिसमें दो आतंकी मारे गए हैं. Also Read - जम्मू-कश्मीर में 13 जिलों से हटा वीकेंड कर्फ्यू, जानें कब से कब खुलेगा बाज़ार

Jammu & Kashmir: Indian Army personnel deployed along the Line of Control (LoC) are on high alert irrespective of ceasefire violation

Visuals from Poonch area (13.07) pic.twitter.com/KGLtLGj2XJ

— ANI (@ANI) July 14, 2021